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Москва, 29.12.2017

«Газпром» получил разрешение от правительства продавать СПГ на экспорт по свободным ценам

«Expert Online» 2017

С 1 января будущего года «Газпром» сможет продавать по свободным ценам газ, предназначенный для производства СПГ на экспорт.

Сейчас компания имеет возможность продавать газ российским потребителям только по регулируемой цене, сообщает «Коммерсант». Правительство одобрило необходимое постановление 27 декабря 2017 года.

Ожидается, что подобные меры помогут «Газпрому»  продолжить проекты по СПГ с иностранными партнерами,  участниками «Балтийского СПГ» и третьей очереди проекта «Сахалин-2», у которых цена на газ зависит от котировок на нефть и может претерпевать серьезные изменения. На данный момент «Газпром» имеет право продавать топливо строго по установленным тарифам, что является серьезным сдерживающим фактором в продаже СПГ за рубеж.

Нынешний документ не включил в себя предполагаемый ранее пункт о нерегулируемых ценах с «экспортно ориентированными предприятиями газохимии», сообщает издание.

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