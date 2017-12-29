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Москва, 31.12.2017

Каким должен быть идеальный квартирный переезд

«Expert Online» 2017

Основные варианты квартирного переезда

При переезде квартиры можно воспользоваться несколькими вариантами решения сопутствующих проблем. Самый простой вариант – найти в газете объявление о перевозке грузов и позвонить по указанному в нем номеру. Прежде чем выбирать данный вариант, нужно четко представить себе последствия такого решения. В реальности оно может оказаться далеко не столь выгодным, как кажется на первый взгляд. Помимо аренды грузового автомобиля с почасовой оплатой, необходимо будет найти грузчиков, а затем проконтролировать их работу. Причем грузчики могут испортить вещи и отказаться компенсировать убытки, а обращение в суд в подобной ситуации ничего не даст. При наличии крупногабаритной мебели потребуется искать сборщика-разборщика и оплачивать его услуги. Таким образом, данный вариант сопряжен со значительными затратами времени и сил, к тому же в итоге может оказаться, что и в финансовом плане он не дал никаких преимуществ.

Другой вариант заключается в использовании услуг своих знакомых. Однако в таком случае придет смириться с «проколами» грузчиков, поскольку предъявлять претензии знакомым неудобно.

465.jpg gruzoperevozki777.ru
gruzoperevozki777.ru

Но есть и еще один вариант, который позволяет выполнить квартирный переезд относительно дешево, оперативно, качественно и при этом сохранить свое имущество в целости. Он состоит в использовании услуг специализированных мувинговых фирм. Этот способ имеет целый ряд несомненных достоинств:

  • имеется возможность заранее договориться об удобном для себя времени переезда и сроках его выполнения;
  • имеется возможность взять в аренду или купить упаковку;
  • имеется возможность использовать специализированные грузовые автомобили;
  • разборка и сборка крупной мебели осуществляется специалистами оперативно и качественно;
  • грузчики по желанию заказчика могут упаковать ценные предметы в специальные материалы, а после завершения транспортировки расставить их на подходящие места;
  • груз может быть застрахован, что имеет особенно важное значение при перевозке на большие расстояния;
  • комания может осуществить вывоз мусор из вашей квартиры;
  • по желанию клиента составляется договор, где прописываются все условия оказания услуг, включая объем работ, список транспортируемых вещей и ответственность в случае причинения вреда грузу.

Как выбрать транспортную фирму

Как видно из вышесказанного, использование услуг мувинговых компаний обеспечивает максимальное удобство при переезде в новое жилье. Однако при выборе одной из них необходимо учитывать, что далеко не все такие компании специализируются на оказании данной услуги. Поэтому для организации квартирного переезда следует прибегнуть к использованию услуг мувинговой фирмы, располагающей специализированными автотранспортными средствами и специально подготовленными работниками.

Однако даже в случае обращения в транспортную фирму, специализирующуюся на квартирных переездах, следует ответственно подойти к ее выбору. При заказе Газели можно воспользоваться рекомендациями своих знакомых, уже обращавшихся в мувинговую фирму и удовлетворенными ее услугами. Если же таких знакомых не нашлось, то следует отдать предпочтение солидной компании, предоставляющей обширный спектр услуг и имеющей множество положительных отзывов заказчиков. Нельзя доверять тем, кто просит чересчур низкую цену: зачастую дешевизна работ обеспечивается благодаря использованию арендованных автомобилей, которые не оснащены всем требуемым для транспортировки, а также труда наемных грузчиков, у которых отсутствует опыт в квартирных переездах. Однако и дороговизна услуг не является доказательством их высокого качества.

Полезные рекомендации переезжающим

При квартирном переезде полезно соблюдать несколько простых рекомендаций, приведенных ниже.

  • Чтобы избежать лишней суеты в день переезда, нужно предварительно упаковать все вещи, используя в этих целях своевременно приобретенные веревки, картон, плотный полиэтилен, крепкие мешки и скотч.
  • Повышенное внимание необходимо уделить упаковке зеркал и стеклянных изделий. Их нужно обернуть плотной бумагой и обмотать скотчем.
  • Переезд является отличным поводом провести инвентаризацию. Следует без сожаления расставаться с хламом, перевозить его с собой в новое жилье не надо.
  • Требующиеся на первых порах после переезда вещи нужно сложить отдельно, чтобы в дальнейшем не тратить лишнее время на их поиски.
  • С особой тщательностью следует отнестись к упаковке бытовых электроприборов, книг, компакт-дисков, которые требуют бережного обращения при перевозке.
  • Все коробки с вещами нужно обязательно понятно и четко подписать. На коробках с хрупкими и бьющимися изделиями надо нарисовать специальный знак – «рюмку».

Следование этим рекомендациям поможет избежать при квартирном переезде неприятностей, лишних проблем и стрессов.

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