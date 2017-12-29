Киев считает убытки и опасается дефолта

Торговый представитель Украины Наталия Микольская озвучила сумму убытков от разрыва торговых связей с Россией, сообщает «Экономика сегодня».

В год Киев недополучает в казну около миллиарда долларов. Убытки страна терпит из-за отказа России закупать украинские товары. Микольская подчеркивает, что поддержка торговых отношений на высоком уровне выгодна как Украине, так и России, так как «на рынке у них есть то, что необходимо партнеру».

Однако, как считают эксперты, Украина потеряет еще больше в случае прекращения транзита через страну российского газа. При подобном сценарии развития событий Киев недополучит около 3 миллиардов долларов годового дохода, что вполне вероятно может привести к дефолту в стране.