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Москва, 30.12.2017

На Украине под запрет попали сайты с доменом «.ру» и «.ru»

«Expert Online» 2017

Сайты с доменными зонами «.ru» и «.ру»  попадают под запрет на Украине, сообщает Regnum 29 декабря со ссылкой на УНИАН. Доступ к российским сайтам ограничен в рамках расширения санкций против России.

Соответствующий указ выпустил Кабмин Украины. Запрет касается, прежде всего, ВУЗов страны и учреждений, находящиеся в ведомстве правительства. Помимо доменных зон «.ру» и «ru»  под украинские санкции попал ряд сервисов Mail.Ru, Rambler и Yandex. Ограничение может быть снято в «исключительных ситуациях, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников».

Как сообщил глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, реализация  этого указа обойдется Украине в $1 млрд. В российской компании  Mail Group, которой принадлежат соцсети и ряд сервисов, выразили сожаление в связи с принятым украинскими властями решением, но сообщили, что «финансовые планы компания менять не будет, поскольку выручка на территории Украины была незначительной».

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