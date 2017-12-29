Офисный переезд с профессионалами

Для рыночной экономики характерно постоянное открытие новых компаний, развитие существующих фирм, а также закрытие тех из них, которые по различным причинам не смогли достичь успеха. Эти процессы сопровождаются постоянными офисными переездами, что обусловливает необходимость использования услуг мувинговых фирм. Путем обращения в одну из них можно легко организовать офисный переезд по доступной стоимости. Использование услуг профессионалов имеет целый ряд преимуществ, чем и объясняется рост популярности услуг мувинговых фирм. В их число входят следующие:

использование специальных приспособлений, облегчающих работу грузчиков;

предоставление гарантии того, что вещи будут своевременно доставлены по нужному адресу без повреждений;

возможность приобретения заказчиком разнообразных упаковочных материалов;

возможность организовать переезд в нерабочее время, к примеру, ночью или на выходных;

согласованность и оперативность действий на всех стадиях работ, начиная от подбора наиболее подходящих автотранспортных средств и заканчивая расстановкой вещей на новом месте;

богатый выбор автотранспортных средств, обеспечивающий возможность снизить стоимость перевозки.

Мувинговые фирмы, специализирующиеся на офисном переезде, предоставляют заказчикам обширный список основных и дополнительных услуг. Их использование позволяет решить поставленные задачи в максимально короткие сроки с минимальными финансовыми затратами. К самым распространенным услугам мувинговых фирм относятся следующие:

разборка и сборка мебели;

доставка грузов по указанному адресу;

предоставление автотранспортных средств для доставки грузов разных типов и размеров;

отключение электрооборудования;

расстановка вещей на новом месте, в том числе установка мебели и обеспечение работоспособности офисной техники;

оказание услуг мебельщиков, монтажников, грузчиков, выполненных на профессиональном уровне;

уборка и вывоз отходов;

упаковка вещей в тару и ее маркировка;

временное хранение собственности заказчика в надежных сейфах и на специально оборудованных складах;

установка и фиксация грузов в кузове автомашины.

Наряду с офисными переездами, мувинговые фирмы оказывают и другие услуги сходного характера. Они могут помочь вам в переезде квартиры, осуществить производственные и дачные переезды, а также оказывают помощь в доставке крупногабаритных и массивных изделий, к примеру, банкоматов, музыкальных инструментов, сейфов, мебели и др.

Расценки на услуги мувинговых компаний зависят от большого количества факторов, в первую очередь, от объема и условий выполняемой работы. Например, при наличии в здании лифта и свободного пространства перед офисом стоимость услуг будет ниже. А если грузчики будут вынуждены переносить тяжелые коробки, тюки и мешки по лестнице, то клиенту необходимо быть готовым к дополнительным расходам. Разумеется, на стоимость услуг оказывают влияние дальность перевозки и тип используемых в этих целях автотранспортных средств. Заказчик имеет возможность сэкономить на переезде, даже если использует помощь профессионалов. Чтобы снизить размер своих расходов, ему нужно своими силами произвести подготовку к данному мероприятию, связанную со сбором вещей. Если руководитель компании поручит каждому своему работнику определенный перечень таких работ, то он будет освобожден от необходимости платить за выполнение этих работ сотрудникам мувинговой фирмы. Для предотвращения простоя компании нужно запланировать переезд на выходные или на ночное время. К выбору мувинговой фирмы следует подойти с максимальным вниманием. Она должна быть надежной и иметь богатый опыт работы.