Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, которые направлены на реализацию инициатив главы государства об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам, сообщает РИА Новости.

Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Владимир Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. Согласно законопроекту, налоговики смогут списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 ян­варя 2015 г., а также пени.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 г. общий долг людей по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд руб. С тех пор часть долга могла быть погашена. То же касается и долгов индивидуальных предпринимателей, накопившихся до 1 января 2015 г.

Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним, в частности, относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы", "семипалатинцы", и другие лица.

Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить ФНС. В случае непредставления уведомления о таком вычете, он предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.

Закон также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.

Одновременно предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления данного закона в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Закон предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года.

Законом предлагается не признавать доходами физлиц доходы, в отношении которых налоговым агентом не был удержан налог, и были поданы сведения в налоговые органы о невозможности его удержания. Данная норма будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года. Это условные доходы, о которых президент сказал, что этих доходов не существует, пояснял на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы его глава Андрей Макаров.

Таким образом, физлица не должны будут самостоятельно уплачивать налог с доходов, по которым налоговый агент не удержал налог и сообщил об этом в налоговые органы.

Однако это не будет относиться к доходам в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, дивидендам и процентам, материальной выгоде, доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарков, а также к выигрышам и призам.

В настоящее время пониженные тарифы страховых взносов в общем объеме 14% установлены до 2023 года включительно для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Однако они не распространяются на организации, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физлицам, которые работают в таких зонах. Закон предоставляет возможность таким IT-компаниям в этот период также уплачивать подобные пониженные страховые взносы.

Документ также уточняет порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний и содержит другие изменения.