Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Владимир Путин подписал закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до величины прожиточного минимума. Документ опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном портале правовой информации, сообщает РГ.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц», — говорится в документе.

С 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от прожиточного минимума, а к 2019 году размер минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума должны выйти на один уровень. Ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.



Напомним, президент РФ Путин пообещал повысить МРОТ в сентябре этого года и поручил Правительству внести проект Закона о повышении МРОТ вместе с проектом бюджета на ближайшие три года.

Минфин сообщает, что для реализации этого законопроекта необходимо выделить из бюджета 4,4 млрд рублей в 2018 году и примерно 16,3 млрд рублей в 2019 году.