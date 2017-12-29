Россия не намерена быть «почтальоном» в решении проблем с КНДР

Москва выступает против полной экономической блокады Северной Кореи при принятии резолюций Совета безопасности ООН, ссылается RT на посола по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова.

«Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы», - сообщил дипломат, который также высказал удовлетворенность по соблюдению «красных линий» в последней резолюции ООН по отношению к КНДР.

«Сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолётов», — прокомментировал Бурмистров.

Дипломат также сообщил, что недавно «сверил часы» при визите в Госдеп по северокорейской проблеме. Вашингтон прилагает все усилии, чтобы«додавить» КНДР до переговоров.

«На данном этапе позиция у них сырая. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», - сообщил дипломат своем интервью РИА Новости.

Также Бурмистров добавил, что Россия в этом процессе не намерена выполнять роль посредника или «почтальона, передатчика мыслей и идей», а будет вести собственную политику.