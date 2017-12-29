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Москва, 29.12.2017

Россия не намерена быть «почтальоном» в решении проблем с КНДР

«Expert Online» 2017

Москва выступает против полной экономической блокады Северной Кореи при принятии резолюций Совета безопасности ООН, ссылается RT на посола по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова.

«Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы», - сообщил дипломат, который также высказал удовлетворенность по соблюдению «красных линий» в последней резолюции ООН по отношению к КНДР.

 «Сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолётов», — прокомментировал Бурмистров.

Дипломат также сообщил, что недавно «сверил часы» при визите в Госдеп по северокорейской проблеме. Вашингтон прилагает все усилии, чтобы«додавить» КНДР до переговоров.

«На данном этапе позиция у них сырая. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», - сообщил дипломат своем интервью РИА Новости.

Также Бурмистров добавил, что Россия в этом процессе не намерена выполнять роль посредника или «почтальона, передатчика мыслей и идей», а будет вести собственную политику.

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