Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.12.2017

СМИ: России требует от латвийской авиакомпании €20 млн

«Expert Online» 2017

Россия направила в правовые инстанции Латвии официальную просьбу об оказании помощи по взысканию €20 млн с латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, пишет RT, ссылаясь на агентство LETA.

Претензии со стороны Москвы связаны с неплатежеспособным на данный момент банком Investbank, который в 2012 году вел три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic – компании Baltijas aviacijas sistemas. Тогда банк потребовал вернуть авиакомпанию займ в размере 18,4 млн евро плюс проценты. Банк на тот момент принадлежал главному акционеру Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.

В Министерстве юстиции Латвии подтвердили, что приняли к исполнению официальную просьбу российской стороны о правовой помощи, однако, подробности раскрывать не стали. По словам источников СМИ, в случае отказа Латвией признавать постановления по иску Investbank против Baltijas aviacijas sistemas и airBaltic Россия имеет другие возможности по возврату долга.

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
      Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
    2. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок
    3. Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
      Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита