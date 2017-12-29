СМИ: России требует от латвийской авиакомпании €20 млн

Россия направила в правовые инстанции Латвии официальную просьбу об оказании помощи по взысканию €20 млн с латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, пишет RT, ссылаясь на агентство LETA.

Претензии со стороны Москвы связаны с неплатежеспособным на данный момент банком Investbank, который в 2012 году вел три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic – компании Baltijas aviacijas sistemas. Тогда банк потребовал вернуть авиакомпанию займ в размере 18,4 млн евро плюс проценты. Банк на тот момент принадлежал главному акционеру Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.

В Министерстве юстиции Латвии подтвердили, что приняли к исполнению официальную просьбу российской стороны о правовой помощи, однако, подробности раскрывать не стали. По словам источников СМИ, в случае отказа Латвией признавать постановления по иску Investbank против Baltijas aviacijas sistemas и airBaltic Россия имеет другие возможности по возврату долга.