Социологи назвали главные события 2017 года для россиян

Главным событием 2017 года, которое произошло в нашей стране и в мире граждане РФ назвали победу над терроризмом в Сирии и вывод оттуда основной части российских войск.

Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», так ответили соответственно 11% и 26% респондентов.

В тройку самых значимых событий года также попали строительство Керченского моста в Крыму, допинг-скандалы и их последствия для российских спортсменов (по 4 %); события на Украине, подготовка к выборам, выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, теракт в петербургском метро, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, запуск с космодрома Восточный (по 1%). Затруднились дать ответ 67% опрошенных, передаёт агентство «Интерфакс».

Вопрос о главных событиях года, которые произошли только за пределами нашей страны, также поставил в тупик граждан РФ – 54% респондентов не дали на него ответ.

При этом 6 % участников опроса назвали главным событием в мире победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Допинг-скандалы, их последствия для участия России в зимней Олимпиаде запомнились 3% россиян, события на Украине - 2%, напряженность в отношениях между Россией и Западом – 1%, заявление Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим – 1%.

Опрос был проведён 17 декабря среди 1500 респондентов в 43 субъектах РФ.