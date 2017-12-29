В Кремле рассказали о главных разочарованиях 2017 года

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о главных разочарованиях 2017 года. По его мнению, это, прежде всего – Минские договорённости, которые находятся «в зависшем состоянии».

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что они находятся в таком состоянии, – подчеркнул Песков. – Нам так и не удалось продвинуться в плане их реализации».

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о позиции Москвы по данному вопросу.

«Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Ещё одним большим разочарованием уходящего года в Кремле считают расследование США по так называемому «российскому делу», которое связано с обвинениями нашей страны во вмешательстве в американские выборы.

«Это вызывает в Москве недоумение и наносит ущерб двусторонним отношениям. Все известен настрой, который неоднократно озвучивал Владимир Путин — мы хотим и ищем добрых и взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь, с европейскими и, в том числе, с США», – резюмировал Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин проведёт последние дни уходящего 2017 года и встретит Новый год.

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