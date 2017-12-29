Volkswagen Polo GT: экономичный спортсмен

Автомобиль может быть задиристым по характеру и в то же время весьма экономичным. Это показал тест-драйв Volkswagen Polo GT – «заряженной» версии популярного немецкого бюджетного седана.

Модель Volkswagen Polo занимает сейчас шестую строчку в списке самых популярных машин в России: по итогам ноября этих авто было продано 4,9 тыс. единиц. Разнообразить представление о модели Volkswagen Polo призвана её спортивная модификация -- Volkswagen Polo GT, которая по динамике вполне может бросить вызов многим другим участникам дорожного движения.

Отличия Polo GT бросаются внешне: машину выделяют веселые гоночные полоски на капоте и багажнике, расширители порогов, спойлер на багажнике, сдвоенные патрубки выхлопной трубы. Впечатления добавляют накладки «GT» на пороги и многочисленные одноименные шильдики на багажнике, на решетке радиатора и на нижней спице руля. Детали интерьера также настраивают на боевой лад: в салоне водителя ждет пухлый руль с кожаной оплеткой, оригинальная обивка сидений, накладки на педали и пороги.

Конструктивно Polo GT выделяет 1,4‑литровый турбомотор TSI мощностью 125 л.с., который можно сочетать либо с семиступенчатым роботом DSG, либо с шестиступенчатой механикой.

Насколько хорош Polo GT в деле? Выкатываемся на трассу, утапливаем педаль в пол. По паспорту у машины разгон до сотни занимает 9 секунд. Но по ощущениям Polo GT гораздо резвее. Главное, раскручивать турбированный мотор нужно до высоких оборотов. На отметках в 3-4 тыс. перед каждым переключением скорости машина уверенно бросается вперед, позволяя совершать дерзкие обгоны.

Но особенно у машины впечатляет расход топлива. Официально заявленный средний расход в смешанном цикле составляет 5,7 литра на 100 км. И это похоже на правду. При спокойной езде по загородной трассе действительно получается расход порядка 6 л., что приятно удивляет.

Разве что немного разочаровывает цена на спортивную версию Polo: сейчас она начинается с отметки 835 тыс. руб. за вариант с механической коробкой. Правда уже базовая комплектация будет достаточно богатой: например, это противотуманные фары с подсветкой поворотов, обогревом и электроприводом зеркал, мультимедийной системой с тачскрином. Правда, уже другие опции типа датчики дождя, зеркала заднего вида с затемнением или ветрового стекла с подогревом придется доплатить. А модификация с коробкой-автомат будет стоить уже 905 тыс. руб.

Получается, что спортивная версия Polo обойдется примерно на треть дороже обычной модели, цена которой начинается сейчас с отметки в 600 тыс. руб. Но разница в 300 тыс. руб. стоит того, чтобы получать удовольствие на дороге от действительно азартного и при этом экономичного автомобиля. Хорошо, что марка Volkswagen готова предлагать потребителям и эту модификацию, а то из-за кризиса в последние годы разнообразие предложения на российском автомобильном рынке, увы, сокращается.

Новый Фольксваген Polo GT: Volkswagen Polo GT - экономичный спортсмен