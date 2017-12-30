У России достаточно возможностей для защиты Крымского моста

В ответ на слова по поводу Крымского моста через Керченский пролив, сказанные бывшим высокопоставленным военным, которые можно расценить как угрозу безопасности этого сооружения, прозвучал ряд заявлений с российской стороны. Так, заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин сказал, что «у нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — цитирует Юрия Швыткина агентство РИА «Новости».

Ранее бывший замначальника украинского Генштаба генерал-лейтенант в запасе Игорь Романенко заявил, что мост с военной точки «является весьма уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования». Он сопроводил этими словами свою оценку моста как стратегической артерии, которая может обеспечивать «крымскую группировку противника» и способствовать экономическому росту Крыма.

«Российская газета» цитирует депутата Государственного совета Крыма Владимира Клычникова, который отметил, что, во-первых, «С таким же успехом можно было назвать любой крупный объект и сказать, что он уязвим» и выразил увереннность, что у Вооруженных Сил России достаточно возможностей, чтобы отразить любую атаку извне на полуостров и объекты его инженерной инфраструктуры.

Со стороны Украины предпринимались также дипломатические попытки противодействия строительству Крымского моста. С подачи генпрокурора этой страны Юрия Луценко имело место обращение к государствам Организации черноморского экономического сотрудничества — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции о расследовании возможных нарушений экологии при строительстве. Однако позднее в МИД Украины признали, что в ОЧЭС не поддержали это обращение.