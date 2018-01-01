Как сэкономить на покупке авиабилетов

Существует ряд простых способов, позволяющих не переплачивать за использование услуг авиакомпаний. При этом экономия на авиабилетах достигается не за счет ухудшения качества этих услуг, а благодаря тем имеющимся возможностям, о которых известно не всем. Несколько полезных рекомендаций, позволяющих решить эту задачу, приведено ниже.

Приобретать авиабилеты следует по будням. Этот нехитрый способ весьма эффективен, поскольку большая часть путешественников бронирует билеты на выходных, когда у них много свободного времени. Поэтому спрос в эти дни увеличивается, и, в соответствии с законами рынка, цены повышаются. Самые подходящие дни для приобретения авиабилетов – понедельник и вторник.

Использование приватного режима в браузере. Перед посещением вебсайтов авиакомпаний и сервисов поиска авиабилетов следует перейти в этот режим, поскольку поисковики проводят анализ личных данных перед показом цен. К примеру, они определяют страну, в которой находится пользователь, и приблизительную стоимость электронного устройства, с помощью которого он получает доступ в интернет. На основании данной информации они демонстрируют пользователям максимально высокие цены на авиабилеты, соответствующие предполагаемым доходам этих пользователей.

Вылетать нужно перед выходными. Большинство туристов стремится запланировать вылет на выходные, вследствие чего стоимость авиаперелета в эти дни повышается. Однако если вылететь, к примеру, во вторник или среду, то можно сэкономить весьма ощутимую денежную сумму.

Рейс без пересадок – не самый лучший. На первый взгляд может показаться, что самым лучшим является прямой перелет. Однако в действительности намного удобнее и дешевле может оказаться авиарейс с пересадкой. При продолжительности перелета более нескольких часов весьма приятно немного пройтись и размяться в ходе пересадки. Кроме того, пересадочные авиарейсы обходятся заметно дешевле, при этом отнимают времени ненамного больше, чем прямые авиарейсы. В ряде случае разница между прямым и пересадочным авиарейсами составляет лишь один-три часа.

Лоукост не во всех случаях означает "низкая стоимость". "Low cost" в переводе с английского означает "низкая стоимость". Однако в действительности авиабилеты лоукостеров далеко не во всех случаях дешевле обычных. Это объясняется тем, что на таких авиарейсах в стоимость билета включен лишь сам авиарейс плюс небольшой ручной багаж. Что же касается больших чемоданов, питания на борту и т. д., то за все это придется доплачивать. Так что пользоваться лоукостом имеет смысл лишь при непродолжительных перелетах, в которые с собой берется лишь небольшой рюкзак.