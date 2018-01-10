Автомобили в России серьёзно подорожают

По мнению экспертов, плановое подорожание цен, которое ежегодно сотрясает автомобильный рынок в начале каждого года, на сей раз не ограничится традиционными 3-5 % повышением стоимости на автотранспорт.

Большинство аналитиков уверены, что новые рыночные условия спровоцируют дальнейший рост цен, который может оказаться весьма ощутимым, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, практически все автопроизводители уже подняли цены на российском рынке. Например, автомобили Renault подорожали в среднем на 2 %, Mitsubishi - на 1-2%, Kia - на 0,8%.

Ещё в декабре2017 года о росте цен предупредил BMW (от 3%). Кроссоверы X5M и X6M прибавили 4,1% и 3,9% соответственно. Американские машины подскочили в цене в среднем на 6-8%. Также подорожали отечественные автомобили. Так «АвтоВАЗ» поднял цены на модели Lada Xray и Lada Vesta.

Основная причина роста цен на автомобили – инфляция, рост акцизов и предполагаемая индексация утилизационного сбора.

При этом ряд автопроизводителей называет рост цен плановым, хотя дилеры ожидают более значительного роста в течение года - вплоть до 17%. Связано это с тем, что у автопроизводителей увеличиваются издержки, в частности, из-за повышения акцизов.



В свою очередь независимые эксперты утверждают, что рост цен не будет серьёзным, так как, например, для локальных концернов затраты из-за повышения акцизов будут частично компенсированы за счёт господдержки.