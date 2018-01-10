Депутаты отказались помогать лицам, находящимся за чертой бедности

Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект, предложенный фракцией КПРФ, о помощи лицам, находящимся за чертой бедности.

Данный законопроект входил в число документов, которые должны быть рассмотрены в период весенней сессии 2018 года. При этом отмечается, что инициатива коммунистов была отклонена, так как она противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, законопроектом предлагалось ввести ежемесячную помощь за счёт средств федерального бюджета. Получателями выплат предлагалось считать лиц, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3.

При этом полученные малоимущими средства могли ими расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, медикаментов, медицинских изделий и оплату услуг.