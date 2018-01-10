Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США

Заявление китайских властей о намерении пересмотреть свою позицию по покупке гособлигаций США привело к массированной распродаже доллара. Курс доллара в среду обвалился к ряду валют и к золоту. К японской иене американец рухнул к восьимимесячным минимумам, теряя около 1 процента.

По полпроцента курс доллара теряет к евро и швейцарскому франку.

Золото подскочило в среду до самого высокого уровня за почти четыре месяца. Цена золота выросла на 0,9 процента и составила 1324,84 доллара за унцию.



Китайские чиновники, курирующие золото-валютные резервы Китая, рекомендовали замедлить или приостановить закупки казначейских облигаций США, сообщает Bloomberg News, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

Ранее Банк Японии заявил о сокращении программы выкупа гособлигаций (BoJ), что привело резкому снижению доллара к иене.

Прогноз курса доллара: Курс доллара увеличивает потери

В свою очередь, 10-летняя доходность казначейских облигаций США выросла и впервые с марта составила 2,57 процента.

«Если сообщения окажутся верными, и Китай больше не видит Treasuries в качестве привлекательного актива, последствия могут быть значительными, поскольку страна является одним из крупнейших держателей долга США», - говорится в записке OANDA.

«Эффект от таких мер, вероятно, повлияет на то, сколько раз ФРС повысит процентные ставки в этом году, поэтому мы наблюдаем соответствующее падение доллара», - отмечается в отчете.

Курс доллара снижался на торгах в среду на 16 копеек, однако затем рубль растерял прибыль и вернулся к уровням закрытия вторника - 56,97 рубля за доллар.

Прогноз курса доллара на 2018 год: Goldman Sachs сделал неутешительный прогноз для курса доллара на 2018 год.