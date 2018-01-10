Новые автомобили на российском рынке поднимутся в цене в среднем от 13 до 17%, считают эксперты. Главными причинами повышения цен на автомашины являются рост акцизов, инфляция и предполагаемая индексация утильсбора, пишет «Коммерсант».

Дилеры уверены, что это не предел и цены на новые автомобили будут продолжать расти. Однако отраслевые эксперты более оптимистичны и считают потолком для роста цен на авто 10%.

Автоконцерны в свою очередь уже начали традиционное январское повышение цен. Так, Renault планирует увеличить стоимость на 2%, такое же повышение цены ожидается и на Toyota RAV4. Повышение цен на 1–2% компании Mitsubishi пока коснулось только модели Outlander. Цены на Kia увеличатся в среднем на 0,8%. Land Cruiser Prado, Corolla, Prius. Toyota Hilux подорожали на 1,3%, сообщает издание. Ожидается повышение и на популярную в России марку Nissan. Компания не приводит точных цифр, ограничиваясь ремаркой, что подорожание «должно быть несущественным».

Прогноз повышения цен на автомобили в 2018 году: Эксперты назвали автомобили, которые подорожают в России в 2018 году