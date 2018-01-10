Goldman Sachs сделал неутешительный прогноз для курса доллара

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что 2018 год станет еще одним слабым годом для курса доллара, несмотря на ожидания, что ФРС США проведет несколько повышений процентной ставки в ближайшие 12 месяцев.

«Мы по-прежнему считаем, что доллар США будет относительно слабым против основных валют и, вероятно, против валют развивающихся рынков», - отмечает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.

Согласно анализу инвестиционного банка, синхронный глобальный рост, а также массовое повышение ключевых процентных ставок центральными банками по всему миру снижает привлекательность доллара США. Эта конъюнктура не позволяет рассчитывать на долгосрочное укрепление курса доллара США по отношению к основным валютам, отмечают аналитики.

Индекс доллара к корзине шести основных валют, упал в 2017 примерно на 10% после нескольких лет роста на фоне восстановления экономики США. Большинство аналитиков рынка считают, что 2018 год не станет позитивным для курса доллара не только из-за хорошей экономической ситуации в других регионах мира, но и из-за неопределенности, свойственной самой американсой валюте, в том числе, в отношении политики президента США Дональда Трампа.

Политика Трампа вызывает у международных инвесторов обеспокоенность в отношении доллара, и следует просто подождать и посмотреть, что в этом году будет происходить в США, отмечают аналитики банка.

В 2017 году доллар США упал примерно на 10% к евро, и аналитики Goldman Sachs полагают, что европейская валюта будет оставаться «безопасным убежищем» для инвесторов.

Тем временем, курс доллара увеличил потери в среду к ряду валют - прежде всего, против иены после того, как Банк Японии сократил объем покупки гособлигаций (JGB). При этом рост доходности 10-летних облигаций США не оказал заметной поддержки американской валюте.

Курс доллара упал на 0,3 процента до 112,31 иен, во вторник падение составило 0,5 процента.

Укрепляются к доллару и ряд валют развивающихся рынков. В частности, курс рубля на первых полноценных торгах во вторник закрепился на отметке 56,99, прибавив 61 копейку к уровню закрытия торгов 2017 года. А на открытии торгов среды 10 января прибавляет еще 16 копеек - 56,83 рубля за доллар. Курс евро в среду упал на 16 копеек, составив 67,82 рубля.

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