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Москва, 10.01.2018

Хакеры, взломавшие сайт WADA: отстранение России от ОИ-2018 – политический заказ

«Expert Online» 2018

Хакеры из группы Fancy Bears, взломавшие переписку чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), утверждают, что решение отстранить нашу сборную от Игр-2018 –политический заказ, а не борьба с допингом.

Особый интерес вызывает переписка скандально известного профессора Ричарда Макларена, который возглавляя независимую комиссию WADA представил два доклада о допинге в российском спорте, на основании которых сборную России не пустили на предстоящую Зинюю Олимпиаду, передаёт сайт газеты «МК».

Согласно данным хакеров, перед публикацией второй части доклада, Макларену поступил политический заказ - добиться дисквалификации российской национальной команды, что могло бы помочь WADA усилить своё влияние в мировом спорте. 

Как известно, 5 декабря 2017 года на заседании исполкома МОК в Лозанне МОК приняла решение отстранить сборную России от Игр-2018. Однако, некоторые спортсмены всё-таки смогут выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Хакерская группировка Fancy Bears неоднократно публиковала данные о взломе базы данных крупных спортивных организаций, в том числе МОК и WADA.  

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