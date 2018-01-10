Мировой банк нагнал страху

Банкиры поднимают ставки

Аналитики Всемирного банка (ВБ) подвели итоги 2017 года. Рост глобальной экономики в прошлом году составил 3%. Благодаря увеличению инвестиций, активности в производстве и торговле более половины экономик в 2017 году значительно прибавили. В новом исследовании состояния мировой экономики аналитики ВБ ожидают, что такой рост сохранится до 2020 года. Однако он мог бы быть и выше, если бы не сдерживающие факторы, к которым ВБ относит стареющее население планеты, недостаточный уровень инвестиций и ужесточение монетарной политики центральных банков.

Глобальная экономика оказалась перед проблемой: за время восстановления после финансового кризиса 2008 года наиболее развитые экономики преодолели разрыв между фактическим и потенциальным ростом экономики. Ситуацию могут изменить власти за счет реформ и наращивания инвестиций. Этого банкиры и экономисты требуют от политиков уже не один год.

«Если забыть о текущем сильном росте и взглянуть на историческую перспективу, то становится очевидно, что рост экономики является реальным, но потенциальный рост глобальной экономики в будущем будет ограничен», — объясняет в интервью Financial Times глава отдела развития экономик ВБ Шантайянан Деварян.

Ожидается, что рост экономик развитых стран в предстоящие годы замедлится, потому что будет достигнута полная занятость, а директора центральных банков для сдерживания инфляции поднимут ставки. Уже сейчас, говорится в докладе ВБ, ожидается, что рост развитых экономик замедлится с 2,3% в прошлом году до 2,2% в 2018 году и до 1,7% в 2020 году. Вероятно, достигнут своего потолка и развивающиеся экономики, рост которых в 2017 году составил 4,3%. Это, конечно же, тоже негативно отразится на развитии всей глобальной экономики.

Переоценка ценностей

У большинства главных развивающихся экономик, которые не один год являлись основными локомотивами развития глобальной экономики, за последнее десятилетие значительно снизился потенциал роста. Вероятно, тенденция продолжится и в следующем десятилетии.

Эта реальность, по словам экономистов банка, является результатом главным образом долгосрочных демографических изменений. В таких странах, как, например, Китай, численность рабочей силы по мере старения населения снижается. Эта тенденция совпала с замедлением роста производительности труда.

Обе проблемы, по словам Деваряна, можно решить при помощи инвестиций и инноваций. Не удивительно, что две эти задачи сейчас становятся критически важными для глобальной экономики.

Тревоги в отношении долгосрочной перспективы развития глобальной экономики совпадают со страхами в краткосрочной перспективе. По словам одного из авторов нового исследования Айхана Косе, в этом году в мировой экономике «продолжат доминировать замедляющие риски». Среди них и уже упомянутый, ставший неожиданным рост стоимости заимствований, которая финансировала существенную часть восстановления в последние годы. Этот неожиданный для большинства экономистов рост произошел, возможно, из-за более быстрого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС США и другими центральными банками. Другая вероятная причина – усиливающиеся тревоги по поводу стремящихся вверх рынков капитала.

Протекционизм и его последствие - замедление развития мировой торговли — тоже остается риском, особенно с учетом того, что увеличение объема товаров и услуг в прошлом году на 4,3% был очень важен как двигатель для более широкого роста. К тому же, считает Косе, замедление потенциального роста мировой экономики тоже сделало ее более уязвимой перед возможными потрясениями в будущем.

Прогноз развития мировой экономики: Одному из этих прогнозов нельзя позволить сбыться