Наблюдатели от США собираются на выборы в Россию

Американские наблюдатели войдут в состав миссии ОБСЕ, которая намерена прибыть на президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта, сообщает официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

«Соединённые Штаты участвуют в наблюдении за выборами через международные организации, а именно ОБСЕ», —цитирует представителя дипмиссии ТАСС. Олсон сообщила, что международные организации ждут приглашения от МИДа РФ.

Ранее, ЦИК сообщил, что надеется на участие в выборах представителей ОБСЕ, СНГ и ШОС и избирательных органов многих стран. Центризбирком не будет приглашать наблюдателей от Украины.

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