План Трампа грозит обрушить нефть до $30 за баррель

По мнению биржевых аналитиков, эпоха «дорогой нефти», которая якобы уже наступила в начале этого года, может очень быстро завершиться.

Президент США Дональд Трамп собирается открыть добычу в ранее охраняемых прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов.

Как считают эксперты, это грозит отбросить нефтяные котировки на уровень января 2016 года, когда баррель стоил ниже $30, передаёт сайт газеты «МК».

Департамент внутренней безопасности США уже начал регистрацию предложений от добывающих компаний, которые претендуют на бурение. При этом отмечается, что ранее эти зоны считались охраняемыми территориями. В последние дни пребывания в Белом доме, бывший американский лидер Барак Обама наложил запрет на бурение новых скважин - тогда под охрану попало более 465 тыс. квадратных км в акватории Аляски и более 15 тыс. квадратных км в Северной Атлантике.

Однако уже в первые месяцы после своей инаугурации новый хозяин Белого дома Дональд Трамп приказал Министерству внутренних дел кардинально пересмотреть существующий план бурения на шельфе, чтобы поощрить добычу и обеспечить энергетическую безопасность страны.

По мнению экспертов, новые добывающие регионы станут хорошим подспорьем для нефтяников США, которые уже сейчас с успехом наращивают добычу. Особенно в этом преуспевают компании, специализирующиеся на сланцевом сырье.

Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США, в период 2018 - 2019 годов объём нефтедобычи в стране вырастет до рекордного с 1970 года уровня. А к ноябрю 2019 года, по подсчетам ведомства, американские компании будут ежедневно производить более 11 млн. баррелей, претендуя тем самым на первое место в мире.

К тому же всемирный банк уже сейчас снизил ожидания по стоимости барреля в 2018 году с $60 до $56: его аналитики сомневаются, что участники сделки «ОПЕК+» смогут в дальнейшем регулировать баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.

Всё это, по мнению большинства биржевых аналитиков, может обрушить цены на «чёрное золото» до $30 за баррель и даже ниже, то есть до уровня января 2016 года.