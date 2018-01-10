Глава российского государства Владимир Путин рассказал, когда минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму.

По его словам, произойдёт это уже с 1 мая 2018 года. При этом президент РФ подчеркнул, что сейчас в российской экономике сохраняется позитивная динамика.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также напомнил, что ранее уравнять МРОТ и прожиточный минимум планировалось с 1 января 2019 года.

Напомним, сейчас МРОТ составляет всего 9 489 руб., а прожиточный минимум — более 11 тыс. руб.

Размер МРОТ с 1 января 2018 года в России: Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму