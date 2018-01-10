Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн руб. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн руб.

В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки, передаёт пресс-служба ведомства.

Согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, Резервный фонд прекратит своё существование с 1 февраля 2018 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн руб., из ФНБ — около 660 млрд руб.

Резервный фонд был создан в 2008 году. Его формировали за счёт нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство РФ. Остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) перечислялись в Фонд национального благосостояния.

Максимальный размер (в долларах США) у Резервного фонда был в сентябре 2008 года, когда на счетах находились 142,6 млрд долл.

После исчерпания Резервного фонда дефицит бюджета планируется покрывать за счёт Фонда национального благосостояния, где по состоянию на 1 января 2018 года находилось 3,75 трлн рублей.

Антон Силуанов, последние новости: Резервный фонд будет полностью исчерпан