Стало известно, кто будет руководить избирательным штабом Путина

Александр Румянцев – глава центра имени Рогачёва, Сергей Когогин – генеральный директор КАМАЗа, а также Елена Шмелёва – глава центра «Сириус» – стали сопредседателями избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, пресс-секретарём избирательного штаба российского лидера будет известный журналист Андрей Кондрашов, передаёт РИА Новости.

Накануне стало известно, что избирательный штаб Владимира Путина разместится в Москве в Гостином дворе (Красная площадь, 5).

Действующий президент РФ Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец. В конце декабря 2017 года Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для его поддержки. ЦИК РФ также разрешил президенту открыть счёт для формирования избирательного фонда.

Напомним, очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.