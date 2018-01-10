Трамп временно исключил вероятность войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп временно исключил вероятность военных действий на Корейском полуострове.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По словам Трампа, войны на Корейском полуострове не будет, пока продолжается диалог Сеула и Пхеньяна, передаёт агентство «Рёнхап».

При этом американский лидер подчеркнул, что США также готовы к переговорам с КНДР, но только в надлежащий момент и при соответствующих условиях.

Напомним, накануне стало известно, что Франция совместно с Китаем разрабатывают по линии Совбеза ООН новый санкционный пакет против Северной Кореи.

Данная информация появилась на фоне новостей о том, что что спортсмены КНДР и Южной Кореи могут вместе пройти на открытии Олимпиады-2018, которая состоится в феврале в Пхёнчхане.