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Москва, 10.01.2018

Трамп временно исключил вероятность войны с КНДР

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп временно исключил вероятность военных действий на Корейском полуострове.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По словам Трампа, войны на Корейском полуострове не будет, пока продолжается диалог Сеула и Пхеньяна, передаёт агентство «Рёнхап».

При этом американский лидер подчеркнул, что США также готовы к переговорам с КНДР, но только в надлежащий момент и при соответствующих условиях.

Напомним, накануне стало известно, что Франция совместно с Китаем разрабатывают по линии Совбеза ООН новый санкционный пакет против Северной Кореи.

Данная информация появилась на фоне новостей о том, что что спортсмены КНДР и Южной Кореи могут вместе пройти на открытии Олимпиады-2018, которая состоится в феврале в Пхёнчхане.

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