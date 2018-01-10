Украина собирается сбить в небе над Донбассом самолёт и обвинить в этом ДНР и Россию

Эдуард Басурин – заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) – утверждает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в небе над Донбассом.

По его словам, украинские силовики провели учения на зенитных ракетных установках «Бук-М1» под Донецком. При этом он подчеркнул, что средства ПВО находятся в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Красного к западу от Донецка.

Басурин также отметил, что украинские силовики при помощи комплексов провели учения по поиску, обнаружению, захвату, сопровождению воздушных целей и их учебному обстрелу, передаёт Life.

В командовании ДНР считают, что ВСУ намерены сбить при помощи «Бука» американский беспилотник, после чего обвинить в этом силы республики.

Как подчеркнул Басурин, вооружённые силы ДНР не имеют средств ПВО, позволяющих сбивать летательные аппараты на больших высотах.

В свою очередь сетевое издание «Царьград» со ссылкой на бывшего активиста киевского антимайдана Юрий Кота ещё в конце декабря сообщала, что Украина готовит против России очередную кровавую провокацию, аналогичную той, что произошла со сбитым 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

По словам Кота, всё должно произойти в районе Благовещенка-Миллерово, расположенного в 15 км от границы РФ. Там же проходит воздушный коридор гражданской авиации.

Замысел украинских силовиков состоит в том, чтобы при помощи установки «Бук М-1» сбить пассажирский авиалайнер и обвинить в этом Россию.

Напомним, «Бук-М1» способен сбивать воздушные цели на высоте до 18 тыс. метров.