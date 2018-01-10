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Москва, 10.01.2018

В 2031 году Россия отправит космонавта на Луну

«Expert Online» 2018

В России собирается новая группа инженеров космической отрасли для работы на «лунной программой», согласно которой в 2020 году к спутнику Земли будет направлен луноход, а в 2031 году на поверхность Луны должен ступить первый космонавт из России, сообщает Ars Technica. Об этом заявил в интервью изданию глава компании РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Программа полётов на Луну, прерванная в связи с кризисом 2008 года, возобновилась в России в 2013 году. На первый план «лунной программы» выходит «создание переходного шлюза Deep Space Gateway для космонавтов и их средств перемещения». Команда РКК «Энергии» уже представила общую концепцию лунного модуля, однако, ввиду новых предложений от партнеров, требуются некоторые доработки.

Работу над проектом планируется завершить к апрелю. Ожидается, что российский модуль доставят на окололунную орбиту на космическом корабле «Орион», сообщает Ars Technica.

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