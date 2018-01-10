В Молдавии запретили новости из РФ

Глава молдавского парламента Андриан Канду одобрил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который вводит запрет на трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает RT.

«Декрет о промульгации закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио подписан сегодня утром спикером парламента Молдавии Андрианом Канду», —подтвердили в пресс-службе парламента.

Ранее президент Республики Молдавии Игорь Додон дважды отклонил этот закон, а также обратился в Конституционный суд на предмет рассмотрения законности положений документа.

5 января, Конституционный суд Молдавии наделил спикера парламента или премьер-министра полномочиями подписать документ, который вводит запрет на российские новостные программы, вместо президента Игоря Додона.