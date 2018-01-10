Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз по росту мировой экономики в 2018 году с 2,9 % до 3,1 % и с 2,9 % до 3 % в 2019 году.

Согласно январскому заключению банка Global Economic Prospects (GEP), улучшению прогноза будет способствовать рост инвестиций, промышленного производства и торговли, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».

Напомним, в 2017 году рост мирового ВВП остался на уровне 3 %, а в 2016 году этот показатель составил 2,4%.

По оценке Всемирного банка, рост экономики России по итогам прошлого года составил 1,7 %. При этом большинство аналитиков прогнозируют аналогичный показатель и на 2018 год. Между тем, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2019 году ВВП России вырастет до 1,8%.

Напомним, в конце августа 2017 года в Минэкономразвития представили свой прогноз макроэкономического развития России. Прогноз рассчитан до 2020 года. В нём прогнозируется рост ВВП России на 2018 год до 2,1%, на 2019 год — до 2,2%, на 2020 год — до 2,3%. Ранее в ведомстве предполагали, что экономика нашей страны будет расти в 2018–2020 годах ежегодно на 1,5%.

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