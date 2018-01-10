Зачем Америка боролась с офшорами

Вашингтон требует от всех жить по правилам, но сам выполнять их не хочет. В превращении в гигантский офшор Соединенные Штаты обвиняет не Кремль с Пекином, чему бы никто не удивился, а авторитетное агентство деловой информации Bloomberg.

Налоги на $2,5 трлн

В Вашингтоне любят приписывать себе победы во всем. Нередко заслуженно. Семь лет назад, к примеру, Соединенные Штаты возглавили поход мировой финансовой системы против офшоров и неплательщиков налогов. Каждый год в масштабах всей планеты «уклонисты» ухитряются не платить подоходный налог в размере 2,5 трлн долларов. Для сравнения, это примерно соответствует ВВП таких развитых стран, как Великобритания или Франция.

Сумма, конечно, громадная. Эти деньги можно было бы использовать для борьбы с бедностью, обновления инфраструктуры, снижения налогов для законопослушных граждан и множества других целей.

За семь лет финансистам и политикам и, в первую очередь, из Америки удалось значительно затруднить жизнь неплательщикам налогов. Успехи в борьбе с ними очевидны. Однако сейчас Соединенные Штаты, пишет Bloomberg, сами превратились в одно из лучших на планете мест для того, чтобы спрятать деньги от налоговых инспекторов. Получается, что Америка становится тем, с чем она же и борется.

За что боролись…

В 2009 году, в самый разгар стремительно растущих дефицитов бюджетов многих стран и громкого скандала со швейцарским банком UBS AG, члены G20 договорились больше не мириться с целой сетью налоговых гаваней, подставных компаний и тайных счетов, которые много лет позволяли прятать деньги от налоговиков. Еще через год Америка приняла Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA), согласно которому зарубежные финансовые организации должны сообщать Налоговому управлению США подробную информацию об американских гражданах.

FATCA нанес удар страшной силы по знаменитой тайне банковских вкладов. Банкиры и финансисты из более чем ста стран, включая такие традиционные налоговые гавани, как Бермуды и Каймановы острова, были вынуждены выполнять требования американских налоговиков. В противном случае им угрожали закрыть доступ к финансовой системе США, что для подавляющего большинства может привести к многомиллиардным убыткам.

Конечно же, все ждали, что американцы поступят аналогично и тоже будут делиться данными по счетам и активам иностранных граждан с правительствами соответствующих стран. Однако Конгресс в очередной раз показал, что именно американские законодатели думают об остальном мире. Если коротко, то ничего хорошего. Несмотря на многократные просьбы и требования администрации Обамы, Конгресс отказался вносить необходимые изменения в налоговое законодательство. В результате Министерство юстиции США сейчас не может заставить американские банки раскрывать информацию о счетах иностранных вкладчиков и их имена.

США также не приняли так называемый Стандарт по обмену налоговой информацией (CRS), международное соглашение, подписанное более чем сотней государств. Подписанты автоматически делятся друг с другом финансовой информацией по интересующим власти лицам. Причем, информацией даже более обширной, чем требует FATCA.

Позади планеты всей

Почти вся планета согласилась с требованиями Соединенных Штатов относительно прозрачности банковских счетов и финансовых активов. Однако добившись своего, сами американцы отказались от прозрачности, которую требовали от других. Такое удивительное положение привело к тому, что США сейчас стремительно превращаются в новую Швейцарию, которая, кстати, под давлением Вашингтона тоже отказалась от банковской тайны. Это привело к тому, что такие финансовые организации, обслуживающие мировую элиту, как, например, Rothschild & Co. и Trident Trust Co. ушли из офшоров в Неваду, Южную Дакоту и Вайоминг. Нью-йоркские адвокаты, пишет Bloomberg, энергично рекламируют Соединенные Штаты как идеальное место для того, чтобы держать здесь деньги и активы.

Миллиардеры из разных стран могут, например, поместить недвижимость в американские трастовые фонды и не бояться, что сотрудники Налогового управления США или налоговики из родных стран что-то о них узнают. Bloomberg утверждает, что такой уровень секретности сейчас не может предложить своим клиентам даже такая известная налоговая гавань, как островное государство в Тихом океане Вануату.

То, что сделал Вашингтон с налоговыми гаванями, имеет четкое название - нечестная конкурентная борьба. Со стороны это очень выглядит следующим образом: Америка добилась закрытия офшоров и фактически украла у конкурентов их бизнес. Причем, подчеркивает Bloomberg, такие же аналогии просматриваются не только в финансах, но и во многих других областях, начиная от торговли и заканчивая борьбой с изменениями климата. Вместо того, чтобы создавать равноправную систему глобального управления, США требуют от остальной планеты соблюдения определенных стандартов, но сами их выполнять отказываются. Это, уверен Bloomberg, нельзя назвать лидерством.