Запад готовит сценарий признания Крыма российским

Вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов сообщил в интервью РИА новости, об обсуждении на Западе вариантов сценариев признания Крыма российской территорией. По словам чиновника, сейчас это одна из самых актуальных тем среди западных либералов.

«Обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев», - сообщает Мурадов, который считает, что России так же необходимо со своей стороны «над этим вариантом поработать». Хотя, по заявлению чиновника, Крым не нуждается в «особом международном признании» и главное понять, как далеко готовы зайти соперники России, действуя против ее суверенитета.

«Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости», — отметил вице-премьер в интервью агентству.

Постпред подчеркнул, что Запад пугают ядерный щит России, а также решимость россиян защищать собственную многовековую цивилизацию. В этой связи западные политические круги все лучше понимают, что агрессия в отношении России приведет только к военному конфликту, а значит необходимо искать мирные пути решения проблемы, дополнил Мурадов.

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