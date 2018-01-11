Доллару пообещали новые проблемы

Не успел доллар перевести дух после обвала среды, как аналитики заговорили о новых проблемах, которые могут в ближайшей перспективе привести к падению американской валюты. Это произойдет в том случае, если США выйдут из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Такой сценарий приведет к обвалу мексиканского песо и канадского доллара, которые уже перешли к падению (валюты потеряли в среду около 1 процента) на фоне новостей о планах США прекратить свое участие в NAFTA. Однако избежать ослабления не удастся и доллару США.

По мнению генерального директора Exante Data Йенса Нордвига, которое приводит CNBC, протекционизм США является одной из самых больших угроз для доллара и одним из крупнейших источников его волатильности.

В среду неназванные источники в правительстве Канады сообщили Рейтер, что они все больше убеждены, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из NAFTA. Следующий раунд переговоров запланирован на 23 января в Канаде.

Ранее, ранее в среду, курс доллара обвалился после того, как появились новости о том, что власти Китая планируют сократить выкуп казначейских облигаций США.

Позже Государственное управление по валютному контролю КНР в четверг назвало недостоверной эту информацию. По мнению ведомства, в сообщении был процитирован недостоверный источник, или, возможно, новость была ложной.

Курс доллара после опровержения перешел к росту. По состоянию на 9.12 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1950 доллара за евро против 1,1947 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 111,78 иены за доллар со 111,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,41 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Однако аналитики отмечают, что опровержение сообщения Китаем оказало несущественную поддержку американской валюте.

"Это должно было стать хорошей новостью для доллара, но он по-прежнему торгуется очень слабо", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата (Masashi Murata). "Рынок, похоже, просто искал повод для продажи доллара на этой неделе", - заключает эксперт.

Курс доллара на открытии четверга снижался на 2 копейки - до 57,01 рубля, курс евро - на 11 копейки до 68,14 рубля.

Прогноз курса доллара на 2018 год, мнение экспертов: Лучшие эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2018 году