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Москва, 11.01.2018

Германия предложила план по отмене санкций против РФ

«Expert Online» 2018

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением об отмене санкций против России. По мнению дипломата, этот процесс должен проходить поэтапно при условии длительного перемирия на Донбассе, пишет Deutsche Welle.

«Если Россия готова пойти на этот шаг, она должна взамен за это что-то получить», - заявил он во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

Идею снятия всех санкций одновременно, основываясь на выполнении минских договоренностей, он назвал «оторванной от реальности». По мнению дипломата, если санкции вводились поэтапно, то их отмена должна проходить в том же режиме.

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