Госдеп рекомендует американцам «пересмотреть поездки в Россию»

Согласной новой интерактивной карте, которую опубликовал Госдепартамент США, мир разделен на 4 категории в зависимости от степени опасности поездок в ту или иную страну. Россия, по мнению США, относится к третьей категории с пометкой «рекомендуется пересмотреть поездку». К четвертой категории стран, с самым высоким уровнем опасности, отнесены Афганистан, Йемен, Сирия, Южный Судан. Их Госдеп однозначно не рекомендует посещать, пишет «Российская газета».

В российских городах, по мнению составителей карты, стоит опасаться терактов, грабежей и мошенничеств. Также рекомендовано с осторожностью относится к действиям полиции и участию в демонстрациях.

Однозначно не рекомендовано американцам посещать Чечню и другие регионы Северного Кавказа, а также Крым по политическим соображениям. Категорически Госдеп просит сограждан воздержаться от подъема на Эльбрус, в силу отсутствия на вершине необходимой помощи в экстренных случаях.