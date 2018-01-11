Из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условий предоставления экономической помощи, Евросоюз отказал Киеву в выделении очередного транша в 600 миллионов евро, сообщает РИА новости со ссылкой на главу представительства Евросоюза на Украине Хьюга Мингарелли.

В частности Брюссель беспокоит высокий уровень коррупции в стране, еврочиновники призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

Мингарелли также сообщает, что получение помощи Украиной от ЕС все еще возможно, поскольку личная просьба о финансовой помощи к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру последовала от президента Порошенко.

Юнкер уже дал поручение определиться с объемом этой помощи и возможностями ее предоставления.

Напомним, транш в 1,8 миллиарда евро Украине был одобрен Евросоюзом в 2015 году в обмен на выполнение ряда условий, в том числе проведение реформ. К настоящему моменту, Киеву уже было перечислено 1,2 миллиарда евро от ЕС. В получении последней суммы размере 600 миллионов евро Украине было отказано из-за невыполнения обязательств.

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