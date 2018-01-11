Китай нанесёт смертельный удар по экономике США

Экономическое благополучие США может оказаться в серьёзной опасности.

К такому выводу пришли аналитики Bloomberg. По их данным, власти КНР не исключают отказа от политики хранения долларовых резервов страны в государственных казначейских облигациях США. В свою очередь российские эксперты в это не верят.

Напомним, ещё накануне стало известно, что источники агентства Bloomberg в Пекине заявили, что представители Государственного валютного управления Китая, являющегося подразделением Народного банка КНР, управляющего самыми крупными валютными резервами в мире, рекомендовали властям страны либо сократить, либо вообще полностью прекратить покупку американских облигаций.

Это объясняется тем, что рынок госдолга США буквально с каждым днём теряет свою привлекательность. При этом нарастающая напряженность по торговым вопросам в отношениях с Белым домом является хорошим шансом для начала диверсификации портфеля вложений китайских ЗВР.

Напомним, сейчас объём китайских золотовалютных резервов составляет около $3,1 трлн. За первые три квартала прошлого года Китай приобрёл казначейских облигаций США ещё на $138 млрд. Всё это позволило КНР стать самым крупным в мире кредитором Соединенных Штатов – в настоящее время на долю Китая приходится почти треть всех вложений в американские государственные облигации.

Учитывая всё это, любые действия Китая с более или менее крупными объёмами американских долговых бумаг непременно скажутся на состоянии финансовой системы США и курсе доллара. А так как «зелёный» пока остаётся главной валютой международных расчётов, под ударом может оказаться и вся международная финансовая система, но прежде всего, от этого пострадает экономическое благополучие США.

Между тем, российские эксперты не склонны верить в то, что Китай всё-таки решится обрушить пирамиду американского внешнего долга.

Например, по мнению вице-президента Золотого монетного дома Алексея Вязовского, здесь скорее всего, речь идёт о каких-то локальных «разборках» по линии Пекин-Вашингтон.

Аналогичного мнения придерживается и другой финансовый аналитик – Дмитрий Голубовский, который убеждён, что Китаю нет никакого смысла прекращать покупку американских облигаций, так как ему просто больше некуда девать заработанные ресурсы, передаёт Утро.ru.

Напомним, 10 января стало известно, что заявление китайских властей о намерении пересмотреть свою позицию по покупке гособлигаций США привело к массированной распродаже доллара.

Курс американской валюты в среду обвалился к ряду мировых валют и к золоту. Так к японской иене «американец» рухнул к 8-месячным минимумам, теряя около 1 %.

По 0,5 % курс доллара терял к евро и швейцарскому франку. В свою очередь золото подскочило в среду до самого высокого уровня за почти четыре месяца, составив $1324,84 за унцию.

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