Минфин РФ направит на покупку валюты более 257 млрд рублей

В период с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России будет ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд руб.

При этом совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд руб., передаёт пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к совершению операций будет привлечён Центробанк. Каждый рабочий день в течение указанного периода он будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, а приобретённую валюту зачислять на счета Федерального казначейства.

Напомним, ещё в декабре 2017 года стало известно о планах российского Минфина потратить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 204 млрд руб.

Накануне сообщалось, что Минфин потратил последний триллион рублей Резервного фонда России, который с 1 февраля2018 года прекратит своё существование.

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