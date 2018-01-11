МРОТ догоняет минимум

Выравнивание минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума посильно и полезно для национальной экономики

«Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время. С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение показателя в 2018 году — 43%», —- цитирует в четверг утром ТАСС заявление главы Минтруда Максима Топилина.

Министерство ориентируется на данные за II квартал 2017 года, когда прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 163 рубля.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума является одной из задач заявленных президентом в сфере социальной поддержки россиян, и новость о росте МРОТ неудивительна, отмечает генеральный директор CAF Group Наталья Ионова. Данный шаг правительства хорошо просчитан и проработан. Сегодня в России примерно 1,5 млн работников получают заработную плату ниже МРОТ в 9489 рублей.

Учитывая, что бюджет сверстан с учетом более низких показателей по доходным статьям, хотя бы той же цены на нефть, которая в базовом прогнозе Минфина составляет 43,8 долларов за баррель, а реальные показатели сегодня выше, можно говорить о том, что у правительства есть инструментарий для реализации повышения МРОТ, считает Ионова. Кроме того, говорит она, не стоит забывать, что на крайний случай у нас есть еще и кубышка в виде ФНБ. Расходование фонда строго регламентировано, но при неблагоприятном развитии событий его средства могут пойти на временное латание дыр в бюджете.

Вообще средства в бюджете имеют распределение, согласно подписанных статей, есть там и резервы, а также возможность подпитки дефицита из нефтегазовых доходов, отмечает директор по развитию агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Кроме того, Минфин РФ и ЦБ проводят манипуляции с валютой и имеют доход также в пользу бюджета. И наконец, еще один источник доходов для выполнения будущего закона – это наращивание, в рамках бюджета, госдолга. Все эти меры позволяют балансировать внутри имеющихся сумм и распределять их, в том числе, вне общего бюджетирования.

Почему так важно знать о мерах правительства, когда МРОТ влияет на работодателей? Около половины экономически активных граждан получают зарплаты от государства или с его подачи, поэтому частные компании будут искать деньги у себя, а государство — в своем бюджете, объясняет эксперт. Повышение зарплат слабо повлияет на инфляцию, поскольку в стране имеется недостаток ликвидности и её вливание только поможет в восстановлении экономики. Но частные компании будут вынуждены повышать свою эффективность, в том числе и понятными всем методами — увольнением и выводом за штат.

Это, уверен Сергей Звенигородский, не будет массовым явлением, поскольку ФНС РФ имеет достаточно информации о юрлицах и знает, кто и как работает, но часть сможет уйти «в тень». На государстве такие перемены отразятся более привлекательно, поскольку средства при повышении зарплат в том или ином виде быстро вернутся в бюджет. Ведь бедные слои населения выбирают все свое, местное и деньги постепенно пойдут обратно. Оборот местного производства и услуг увеличится примерно на 7-8% (прикидки по источникам на начало года), поэтому к ВВП можно будет добавить до 0,5% в годовом выражении из-за роста потребительского спроса и предложения.

Повышение МРОТ, последние новости: Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума