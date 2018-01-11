На Украине предложили штрафовать своих артистов за гастроли в России

На Украине могут ввести штрафы или даже уголовную ответственность для артистов из «незалежной», которые гастролируют в России.

С соответствующим предложением выступили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

По мнению председателя совета Юрия Артёменко, «законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором», передаёт Укринформ.

При этом он подчеркнул, что также следует ограничить участие таких артистов в украинском эфире.

Напомним, ещё в ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, устанавливающий особые требования к организации гастролей, участниками которых являются граждане России.

В частности, исполнители из нашей страны имеют право гастролировать на территории «незалежной» только после разрешения СБУ.