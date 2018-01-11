На Украине призвали взять русский язык под контроль

Украинский писатель Андрей Курков призвал власти страны изменить отношение к русскому языку и взять его под «филологический контроль», сообщают "Известия".

В этих целях он предлагает создать «институт русского и языков национальных меньшинств в Национальной академии наук Украины».

Сделать это, по мнению Куркова, необходимо с целью ограничения влияния России на русскоязычное население страны.

«Для сокращения возможностей России защищать на Украине русский язык необходимо объявить украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью», — предлагает писатель.

Как отреагировали в Киеве на подобное предложение пока не известно, официально свое предложение Курков никуда не направлял.

Напомним, президент Порошенко в сентябре 2017 года закон «Об образовании», согласно которому запрещается обучение на русском языке в школах Украины с 2018 года.

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