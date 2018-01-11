Наблюдатели от ПАСЕ на президентские выборы в Россию приглашены не будут

Россия не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом заявил глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий.

По его словам, в условиях, когда РФ уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение.

При этом он подчеркнул, что наблюдатели от других международных структур, в частности таких, как Парламентская ассамблея и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ смогут присутствовать на президентских выборах в нашей стране, передаёт ТАСС.

Как известно, согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Госдумой, Кабмином РФ, ЦИК РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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