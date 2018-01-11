Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 11.01.2018

Россия избавляется от европейской валюты

«Expert Online» 2018

Финансовые власти России очищают международные резервы от евро.

Если в 2016-м году на европейскую валюту приходилось более трети всех международных резервов, то теперь только четверть российских международных резервов приходится на активы, номинированные в евро, передаёт «Царьград» со ссылкой на экономиста Антона Шибанова.

По его мнению, есть две причины, из-за которых евро теряет в Россию свою привлекательность. Первая – это падение евро и сама нестабильность в еврозоне. Вторая - евро угрожает и возможное сужение еврозоны. Некоторые эксперты считают, что первой страной, которая выйдет из Евросоюза, может стать Италия. Именно там в последние месяцы разгорались наиболее жаркие споры о целесообразности сохранения европейской валюты в стране.

При этом остаётся открытым вопрос - успеет ли Россия вовремя избавиться от своих европейских активов.

«Действительно, в Еврозоне сейчас существует целый ряд серьёзных проблем, с которыми они с переменным успехом сражаются. Очень серёзный удар – это брексит. И чем всё это завершится, до конца не понятно. Если глобальный подход к экономике и политике в странах ЕС не изменится, то у Еврозоны могут быть большие системные проблемы, с которыми в текущих условиях уже можно будет и не справиться», – резюмировал экономист.

Распечатать
    Реклама
    Реклама

    TOP

    1. Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
      Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
    2. Курс доллара спустили с небес на землю
      Курс доллара спустили с небес на землю
    3. Goldman Sachs сделал неутешительный прогноз для курса доллара
      Goldman Sachs сделал неутешительный прогноз для курса доллара