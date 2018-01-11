Россия избавляется от европейской валюты

Финансовые власти России очищают международные резервы от евро.

Если в 2016-м году на европейскую валюту приходилось более трети всех международных резервов, то теперь только четверть российских международных резервов приходится на активы, номинированные в евро, передаёт «Царьград» со ссылкой на экономиста Антона Шибанова.

По его мнению, есть две причины, из-за которых евро теряет в Россию свою привлекательность. Первая – это падение евро и сама нестабильность в еврозоне. Вторая - евро угрожает и возможное сужение еврозоны. Некоторые эксперты считают, что первой страной, которая выйдет из Евросоюза, может стать Италия. Именно там в последние месяцы разгорались наиболее жаркие споры о целесообразности сохранения европейской валюты в стране.

При этом остаётся открытым вопрос - успеет ли Россия вовремя избавиться от своих европейских активов.

«Действительно, в Еврозоне сейчас существует целый ряд серьёзных проблем, с которыми они с переменным успехом сражаются. Очень серёзный удар – это брексит. И чем всё это завершится, до конца не понятно. Если глобальный подход к экономике и политике в странах ЕС не изменится, то у Еврозоны могут быть большие системные проблемы, с которыми в текущих условиях уже можно будет и не справиться», – резюмировал экономист.