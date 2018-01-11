Год больших перемен

В 2018 году нашей стране, при сохранении преемственности курса, придется пересматривать основные направления внешней политики, говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). Придется быстро и правильно реагировать на процессы, происходящие за рубежом. Ведь человечество вступило в фазу глубоких структурных изменений мирового порядка, при которых неизбежен рост неопределенности международных отношений. Они теперь подобны сухому лесу или оголенным проводам: неосторожное действие чревато большим пожаром.

В докладе «Внешняя политика России: взгляд в 2018 год», подготовленном генеральным директором РСМД Андреем Кортуновым и программным директором РСМД Иваном Тимофеевым, при участии большой рабочей группы, отмечается, что этот год откроет новый цикл внешней политики страны. Дело не только в том, что в России пройдут президентские выборы, что неизбежно актуализирует дискуссию о целях, задачах и приоритетах государства на международной арене. В этом году начнется обновление внешнеполитического курса многих ведущих держав мира.

Так, стартовал второй срок правления председателя КНР Си Цзиньпина. Он попытается реализовать амбициозные задачи, поставленные на прошедшем в 2017-м году девятнадцатом съезде КПК (ускорение экономического роста и усиление роли страны в мире). 2018-й станет решающим для Дональда Трампа: ему предстоит выжить в тяжелей внутриполитической борьбе, в которой тема взаимоотношений с Россией играет немаловажную роль. А значит, о нашей стране не забудут ни американский президент, ни его противники. Тем более что в США так же предвыборный год: предстоят промежуточные выборы в конгресс.

Проблемное направление

Как уверены авторы доклада, западное направление останется самым проблемным для российской внешней политики. Возможно усиление санкций. Причем в зоне риска окажутся и зарубежные финансовые институты и промышленные корпорации, сотрудничающие с нашей страной. Под удар могут попасть и те сферы, в которых Россия и США еще сотрудничают –космос, авиастроение, взаимодействие СМИ. Есть опасность разрыва договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД): пойти на этот шаг могут как американцы, так и россияне в качестве ответной меры на новые санкции. Наконец, летом 2018 года запланирован саммит НАТО, где тема противодействия России займет приоритетное место. При этом, какие бы сигналы о возможности потепления отношений ни подавали отдельные европейские политики, пространство для маневра во взаимоотношениях с ЕС у Москвы будет существенно ограничено. «Не ставя в качестве цели углубление противоречий между США и их европейскими союзниками, Россия должна строить свою политику, учитывая эти противоречия и делая акцент на восстановление диалога с европейскими партнерами», — пишут авторы доклада.

Возможность сотрудничества

Нарастающее давление со стороны Запада заставит Россию пересмотреть стереотип о том, что взаимоотношения с Азией должны носить вторичный характер. Необходимо укреплять связи с Китаем, сближение с которым будет проходить скорее на политической, а не на экономической основе. Хотя масштабных прорывов в российско-китайских отношениях авторы доклада не прогнозируют, Россия и КНР, несомненно, во многих вопросах будут действовать сообща. Если наметившаяся угроза маргинализации роли нашей страны в деле урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи будет преодолена, существует возможность того, что Москва и Пекин смогут повлиять на КНДР, убедив Ким Чен Ына пойти на определенные уступки, если, разумеется, на уступки пойдут США и их союзники.

2018-й год будет важен и для определения будущего Ближнего Востока. Башар Асад, очевидно, удержит власть в Сирии и в этом году потребуется найти оптимальные формы взаимодействия в деле восстановления этой страны с США, ЕС и другими игроками. Однако строить иллюзии относительно того, что сотрудничество по Сирии помирит нас с американцами не стоит. Этот год вообще будет для Ближнего Востока трудным. К числу основных задач российской внешней политики в докладе отнесен недопуск военного столкновения Ирана с США или их союзниками (Саудовской Аравией и Израилем), вероятность чего, увы, возрастает.

В ближнем зарубежье

Особое значение для нашей страны в этом году будут иметь взаимоотношения с соседями из числа республик бывшего Советского Союза. 2018-й будет относительно благоприятным годом для Евразийского экономического союза. В России наметился экономический рост, что будет способствовать активизации торговых связей между членами этой организации. Вместе с тем, как и интеграционные проекты в бывшем СССР, так и систему взаимоотношений России со своими постсоветскими соседями, ждет испытание на прочность. Оно связано и с политической ситуацией в этих государствах и, особенно, с неурегулированными вооруженными конфликтами. Вполне возможно, что президентские выборы, которые пройдут в этом году как в Армении, так и в Азербайджане, приведут к обострению в районе Нагорного Карабаха. И еще даст знать о себе конфликт на Донбассе. Вероятность того, что переговоры по мирному урегулированию, проходящие на основе Минских договоренностей, будут сорваны, авторы доклада оценивают как высокую. Радует лишь то, что большой войны или дальнейшего усиления затянувшейся украинской смуты не прогнозируется. «Внутренняя ситуация на Украине будет обостряться по мере приближения президентских выборов 2019 года. Однако в 2018 году положение с большой вероятностью сохранится под контролем. Кризисный сценарий дезинтеграции Украины крайне маловероятен», — констатируется в докладе РСМД.