Россия разместит под Калининградом новые войска

Министерство обороны России увеличивает численность военного контингента для присутствия в воздушном пространстве Балтики. В этих целях в Калининградской области размещается дополнительный истребительный авиационный полк, сообщает URA.ru.

В задачи полка, укомплектованного новейшими Су-27СМ и сверхсовременными Су-35, будет входить контролирование ситуации в небе над Калининградом и при необходимости - удары по наземным целям и кораблям противника.

Полк будет носить имя Героя СССР Александра Покрышкина, что само по себе значимое событие, поскольку в 2010 году был сокращен до эскадрильи в составе 7054-й авиабазы. По мнению военных экспертов, возрожденный полк должен стать важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.

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