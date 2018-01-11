Россия вмешалась в планы Киева по газовым закупкам у Польши

Польская сторона выразила готовность поставлять на Украину газ при помощи механизма виртуального реверса, однако российская компания «Газпром» блокирует такую возможность, сообщает замглавы нефтегазовой компании PGNіG Мацей Возняк. Его цитирует официальный сайт компании. Он также сообщил, что Россия блокирует право Киева «использовать по максимуму трансграничную пропускную способность и прибегать к виртуальному реверсу».

«Нынешнюю трансграничную пропускную способность можно было бы в любой момент использовать для дополнительных услуг, таких как виртуальный реверс. Однако такой вариант все время блокирует "Газпром"», — цитирует Lenta.ru Возняка, который добавляет, что польская сторона всеми силами поддерживает желание украинских властей диверсифицировать энергетические поставки.

Возняк заявил при этом, что Польшу вполне устраивает результат последнего года, когда на Украину его компания поставила 1 млрд куб. газа, и Варшава готова к продолжению сотрудничества.

Однако без одобрения «Газпрома» этот вопрос не решить, поскольку суд Стокгольма обязал Украину снова покупать российский газ после двухлетнего перерыва. Европейские газовые компании готовятся терпеть в этой связи многомиллионные убытки.

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