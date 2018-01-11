Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США

Курс доллара на вечерних торгах четверга обвалился к рублю, следуя за движением на международных площадках. Торгуясь в течение дня на уровнях 57 рублей американская валюта к концу сессии перешла к резкому снижению, теряя 40 копеек. Курс доллара на 20:28 МСК 11 декабря составил 56,61 рублей (-0,72%).

Курс доллара перешел к снижению на глобальных площадках в четверг после публикации слабых данных по инфляции в США. Индекс цен производителей PPI снизился на 0,1%, что стало неожиданностью для аналитиков. Эти данные снижают шансы на четырехкратное повышение ставки ФРС в этом году.

Индекс доллара к 6 валютам просел в четверг на 0,57%.

Американская валюта также падает к евро после обнародования протоколов "минуток" ЕЦБ. Европейский регулятор намерен уже в начале 2018 года перейти к рассмотрению вопроса об ужесточениии денежной политики.

Курс доллара к евро снизился с уровня 1,1950 до 1,2050. Курс евро вырос в четверг на 30 копеек - до 68,13 рубля.

Прогноз курса доллара на 2018 год, мнение экспертов: Доллару пообещали новые проблемы.