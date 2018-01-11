СК РФ сомневается в версии взрыва на борту самолета президента Качиньского

Польские эксперты не приводят конкретных данных, которые бы подтверждали версию взрыва на борту самолета президента Польши Леха Качиньского. Ранее данная версия не нашла своего подтверждения при проверке Следственным комитетом России, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", — подтвердила представитель ведомства, которая напомнила, что к таким же выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Ранее были обнародованы данные повторного расследования польской комиссии причин авиакатастрофы под Смоленском. Результаты расследования, по версии Варшавы, свидетельствует о произошедших на борту лайнера серии взрывов.