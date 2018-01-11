Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей

Европейская организация по проведению краш-тестов составила рейтинг самых безопасных автомобилей в 2017 году, пишут «Известия». Всего проводились исследования 70 авто.

Автомобили выбирались по шести категориям, с учетом безопасности для взрослых, детей, пешеходов и совокупных характеристик.

Самой безопасной моделью в представительском классе был признан Volkswagen Arteon со степень защищенности для взрослых пассажиров в 96%, детей и пешеходов - в 85%.

В категории «компактный кроссовер» лучшим по результатам краш-теста признан Volvo XC60. Для взрослых пассажиров он безопасен на 98%, для детей — на 87%, для пешеходов — 76%, при этом совокупные параметры («активная безопасность») оценили в 95%.

В категории «мини-кроссоверов» самым безопасным оказался Volkswagen T-Roc, который предоставляет защищенность взрослых в 96% случаев, детей в 87%, пешеходов в 79%, «активная безопасность» на уровне 71%.

Среди небольших автомобилей класса В первое место занял Volkswagen Polo, а у «компактвэнов» - Opel Crossland X, с защищенностью взрослых и детей — 84%. Среди «семейных автомобилей» лидером стали две модели Subaru — Impreza и XV.

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